Dlgs 231, crescono reati presupposto e sanzioni per gli illeciti ambientali
Il Dl 116/2025 ha aumentato le multe ed esteso le misure interdittive. Sarà necessario aggiornare la mappatura dei rischi e i modelli organizzativi
Cresce la responsabilità degli enti in materia ambientale. Il 7 ottobre 2025 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la legge 3 ottobre 2025, n. 147, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 8 agosto 2025, n. 116 che ha rafforzato il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti e previsto interventi per la bonifica dell’area denominata Terra dei fuochi (si veda il Sole24ore del 13 ottobre scorso).
Molte novità volte ad incrementare la lotta alle violazioni ambientali toccano...