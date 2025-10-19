Diritto

Dlgs 231, crescono reati presupposto e sanzioni per gli illeciti ambientali

Il Dl 116/2025 ha aumentato le multe ed esteso le misure interdittive. Sarà necessario aggiornare la mappatura dei rischi e i modelli organizzativi

Sandro Guerra

Cresce la responsabilità degli enti in materia ambientale. Il 7 ottobre 2025 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la legge 3 ottobre 2025, n. 147, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 8 agosto 2025, n. 116 che ha rafforzato il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti e previsto interventi per la bonifica dell’area denominata Terra dei fuochi (si veda il Sole24ore del 13 ottobre scorso).

Molte novità volte ad incrementare la lotta alle violazioni ambientali toccano...

Gli ultimi contenuti di Diritto