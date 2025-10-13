Nel concordato semplificato spazio alla continuità temporanea

Gemelli diversi. Questo è il rapporto che si sta instaurando, secondo la giurisprudenza di merito, tra il concordato semplificato e il concordato preventivo, al punto da ritenere che la disciplina del primo non può essere replicata nel secondo.

La separazione dei corpi normativi tra i due strumenti porta inevitabilmente con sé una serie di interrogativi in relazione alle norme applicabili, in considerazione dell’asimmetria tra le due discipline nonché, peraltro, stante l’estrema sinteticità dell’articolato...