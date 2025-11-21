Doppie imposizioni, sospese le convenzioni con Russia e Bielorussia

Su invito della Commissione Finanze della Camera (resoconto del 23 settembre 2025), il testo del decreto correttivo ter approvato il 20 novembre dal Consiglio dei ministri contiene una disposizione molto attesa dai Gruppi italiani che hanno attività (stabili organizzazioni o società partecipate) nella Federazione Russa e in Bielorussia. In connessione con il conflitto in Ucraina, tali Paesi hanno unilateralmente sospeso alcune disposizioni delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni in essere...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi