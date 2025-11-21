Doppie imposizioni, sospese le convenzioni con Russia e Bielorussia
Introdotto il criterio di reciprocità dopo la disdetta unilaterale degli accordi da parte di Mosca e Minsk
Su invito della Commissione Finanze della Camera (resoconto del 23 settembre 2025), il testo del decreto correttivo ter approvato il 20 novembre dal Consiglio dei ministri contiene una disposizione molto attesa dai Gruppi italiani che hanno attività (stabili organizzazioni o società partecipate) nella Federazione Russa e in Bielorussia. In connessione con il conflitto in Ucraina, tali Paesi hanno unilateralmente sospeso alcune disposizioni delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni in essere...