Scissione attraverso lo scorporo con meno vincoli dal fisco
Neutralità riconosciuta anche alle operazioni con beneficiaria preesistente. In caso di singoli beni esenzione sulle cessioni successive dopo tre anni
Scissione mediante scorporo, la neutralità fiscale si estende alle operazioni con beneficiaria preesistente. Il decreto correttivo Ires, approvato giovedì definitivamente dal Governo, allinea, già per le operazioni effettuate dall’esercizio 2024, la disciplina fiscale della scissione con scorporo a quella dettata dal Codice civile dopo le modifiche del Dlgs 88/2025. Se l’oggetto della scissione è costituito da singoli beni o da partecipazioni senza i requisiti Pex di commercialità o residenza, l’...
Leo De Rosa, Alberto RussoRiviste