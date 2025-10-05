Export triangolari, stallo sull’Iva
Per i giudici un soggetto diverso dal primo cedente può effettuare il trasporto
Su certe questioni il fisco mostra una resilienza non comune. È il caso delle triangolari all’esportazione e intracomunitarie, per le quali anche la risposta a interpello 283 del 2023 continua a sostenere che solo quando il trasporto all’estero avviene a nome o a cura del primo cedente entrambe le vendite beneficiano della non imponibilità Iva.
A partire dalla sentenza 4098/2000 e poi con una sequenza di interventi coerenti (già la sentenza 14405/2014 definisce consolidato l’orientamento in materia...