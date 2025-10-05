Controlli e liti

Su ricerca e sviluppo c’è incertezza normativa: sanzioni non dovute

L’applicazione automatica contrasta con i principi di buona fede e proporzionalità

Marco Nessi e Roberto Torelli

L’amministrazione finanziaria non può irrogare sanzioni per l’indebito utilizzo di crediti d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo in presenza di uno stato di obiettiva incertezza normativa sulla qualificazione delle attività agevolabili. È quanto affermato dalla Cgt Campania con la sentenza 3 aprile 2025 n. 3279/20/2025 (presidente Perrino, relatore Palmieri).

Il caso

La controversia prende le mosse da un atto di recupero notificato a una Srl operante nel settore della pelletteria, relativo all’...

