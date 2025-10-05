Rottamazione-quater, l’istanza accolta estingue il processo

La produzione in giudizio della domanda di rottamazione-quater regolarmente accolta, insieme al pagamento delle rate maturate fino a quel momento, comporta l’estinzione del giudizio senza che sia necessario l’integrale pagamento delle somme dovute. Così si è espressa la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, con la sentenza n. 349/3/2025 (presidente e relatore Diliso).

Un contribuente faceva appello contro una sentenza di primo grado che aveva accolto solo parzialmente il ricorso...