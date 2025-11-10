Fatture elettroniche, all’appello il bollo per il terzo trimestre 2025
Scadenza per il versamento entro il 1° dicembre. Il servizio online «Civis – Comunicazioni bollo fatture elettroniche» consente di chiedere assistenza per tutte le comunicazioni relative a eventuali irregolarità
La fine del mese di novembre, quest’anno prorogato al 1 dicembre perché il 30 novembre cade di domenica, è come ogni anno caratterizzata da una serie rilevante di versamenti all’erario: non va dimenticato, anche per gli ormai controlli da parte delle Entrate in tempo reale, la scadenza del termine ultimo per il pagamento dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche, emesse nel terzo trimestre 2025.
Sull’argomento va, infatti, ricordato che con il provvedimento del 21 novembre 2024, l’agenzia...
