Fusioni, perdite della newco con obbligo di omologazione
Poste generate da interessi passivi indeducibili e costi di acquisizione. Riporto vincolato al rispetto dei parametri in seguito all’acquisizione della target
Le recenti modifiche al regime del riporto delle perdite impattano sulle operazioni straordinarie in quanto generalmente queste comportano l’emersione di perdite che non si qualificano come infragruppo e che pertanto dovranno essere omologate per essere liberamente riportabili e utilizzabili. Ciò potrà incidere anche sulla dinamica delle operazioni di private equity.
Ricordiamo che la disciplina delle perdite fiscali infragruppo è stata introdotta dal Dlgs 192/2024 nel corpo del Tuir con l’articolo...
