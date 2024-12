Il medico è tenuto agli adempimenti Iva per l’acquisto in reverse charge

La domanda Un medico odontoiatra che fattura le proprie prestazioni con Iva 100% esente ha ricevuto una fattura in reverse charge da un proprio fornitore per la manutenzione degli impianti dello studio. Normalmente, (stante l'esenzione 100% delle operazioni attive) il soggetto non è soggetto ad adempimenti Iva, quali pagamenti, liquidazioni periodiche e dichiarazione annuale. Nella fattispecie, appurato che dovrà versare l’Iva sull'acquisto in reverse charge entro il 16 del mese successivo, sarà anche soggetto alla liquidazione periodica e alla dichiarazione Iva annuale?

A. D. - Siena

La risposta è affermativa: il medico dovrà trasmettere la Lipe e la dichiarazione Iva. Nel caso descritto, l’odontoiatra è tenuto ad assolvere gli obblighi Iva derivanti dall’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge) sulla fattura ricevuta dal fornitore per la manutenzione degli impianti dello studio. In particolare, il medico è tenuto a integrare la fattura ricevuta con l’Iva al 22%, annotandola sia nel registro degli acquisti che in quello delle vendite. Inoltre, deve...