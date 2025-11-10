Immobili espropriati, diritto del concessionario senza trascrizione
L’uso può trovare evidenza attraverso la funzione di annotamento
In caso di espropriazioni per pubblica utilità il diritto del soggetto concessionario non può essere trascritto. Lo chiarisce l’agenzia delle Entrate con la risoluzione 65/E/2025 con riferimento al caso osservato di espropri per la realizzazione di strade pubbliche.
In queste fattispecie è presente la figura del promotore dell’espropriazione...
