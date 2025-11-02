Imu, senza confronto alt all’avviso basato sulla delibera per le aree

È annullabile l’avviso di accertamento Imu sul valore delle aree edificabili emesso senza aver esperito il contraddittorio preventivo. Ciò anche laddove i valori accertati fossero stati desunti dalle delibere comunali. La condivisibile affermazione è contenuta nella sentenza 387/1/2025 della Cgt di Chieti (presidente Marsella, relatore Tesei).

Il Comune aveva emesso un avviso di accertamento ai fini Imu avente ad oggetto, tra l’altro, il valore delle aree edificabili, senza il contraddittorio preventivo...