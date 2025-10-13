Controlli e liti

Imu sull’immobile privo del certificato di abitabilità ma iscritto in catasto

La certificazione non attesta l’agibilità ma l’idoneità igienico-sanitario tale da consentirne l’uso

di Federico Gavioli

La richiesta di riduzione dell’Ici o dell’Imu per la mancanza del certificato di abitabilità del fabbricato non trova fondamento in quanto tale certificazione non attesta alcuna agibilità, bensì l’idoneità igienico-sanitario tale da consentirne l’uso. L’imposta in tale caso è, pertanto, dovuta. È la precisazione fornita dalla sentenza 27017/2025 della Cassazione.

Il caso

La vicenda analizzata dai giudici di legittimità riguarda una società, in seguito fallita, che ha impugnato un avviso di accertamento del...

Correlati

Sezione Tributaria

Gli ultimi contenuti di Controlli e liti