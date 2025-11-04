In Dogana i componenti destinati a essere riuniti vanno qualificati come oggetto smontato
Il giudice è chiamato a verificare la corrispondenza concreta tra ciò che entra in libera pratica e la voce di tariffa che meglio ne esprime la natura
La sentenza 543/3/2025 della Cgt del Piemonte conferma e chiarisce un principio applicativo di grande rilievo nella disciplina doganale: la regola generale di interpretazione 2A del regolamento Ue 2658/87 deve essere applicata valutando la sostanza materiale dell’operazione e non il mero dato formale delle dichiarazioni doganali. Secondo la Corte, un insieme di componenti importati separatamente va qualificato come oggetto presentato smontato in Dogana quando, in base a elementi oggettivi, risulti...
