Ires premiale cumulabile con i crediti d’imposta Transizione 4.0 e 5.0
Il beneficio spetta solo nei limiti del costo residuo rimasto a carico dell’impresa
Ires premiale al nodo cumulo, le imprese che hanno avuto agevolazioni importanti come Transizione 5.0 o che aspettano di avere il credito d’imposta per la ZES unica, o che hanno cumulato aiuto regionali o di Stato con Transizione 4.0, nel valutare la IRES premiale devono fare i conti con la parola chiave “cumulo”. È proprio questo termine, già previsto dalla Legge di Bilancio 2025 (art. 1, commi 436-444, legge n. 207/2024), a segnare il confine tra la possibilità di accedere al beneficio e la misura...