La stretta sulla dividend exemption tocca anche le partecipazioni estere
In società di Stati con fisco privilegiato imponibile il 50% con attività effettiva. Ai fini del raggiungimento del 10% valgono anche i pacchetti delle controllate
L’attuale articolo 18 del disegno di legge di Bilancio 2026 prevede un inasprimento per i dividendi relativi alle partecipazioni sotto al 10%, per i quali viene meno la dividend exemption. Ciò comporta evidenti effetti di tassazione, causati dal fatto che l’utile è tassato sia in capo alla società che lo distribuisce sia in capo a quella che lo riceve, oltre a essere poi tassato sul socio persona fisica in caso di successiva distribuzione.
Ma, al di là della penalizzazione per i dividendi endosocietari...