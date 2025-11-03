Imposte

La stretta sulla dividend exemption﻿ tocca anche le partecipazioni estere

In società di Stati con fisco privilegiato imponibile il 50% con attività effettiva. Ai fini del raggiungimento del 10% valgono anche i pacchetti delle controllate

di Alessandro Germani

L’attuale articolo 18 del disegno di legge di Bilancio 2026 prevede un inasprimento per i dividendi relativi alle partecipazioni sotto al 10%, per i quali viene meno la dividend exemption. Ciò comporta evidenti effetti di tassazione, causati dal fatto che l’utile è tassato sia in capo alla società che lo distribuisce sia in capo a quella che lo riceve, oltre a essere poi tassato sul socio persona fisica in caso di successiva distribuzione.

Ma, al di là della penalizzazione per i dividendi endosocietari...

