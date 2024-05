Legittima la notifica della cartella esattoriale contenente ruoli emessi da enti diversi

La domanda

È legittima la cartella esattoriale che contiene ruoli appartenenti ad enti impositori diversi dato che, in caso di opposizione non trasferisce il diritto con un solo atto ma costringe il contribuente ad adire l'opposizione a tutti gli enti in essa contenuti? Allo stesso modo sono legittimi gli atti di intimazione di pagamento contenenti cartelle generate da enti diversi? L’invio di una pec unica per la notifica avente per oggetto l’interruzione della prescrizione per più cartelle generate da enti diversi tra loro può considerarsi legalmente e fiscalmente valida?

A. G. - Roma