Cessione del credito, gli effetti del mancato pagamento degli oneri di attualizzazione

La domanda

Ho letto sul web che se non vengano pagati gli oneri di di attualizzazione nella cessione del credito fiscale potrebbe considerarsi come riferita a un credito inesistente. In tal caso, si profilerebbe l’applicazione di sanzioni molto elevate — che possono arrivare, a quanto si dice, dal 200% al 270% — e persino l’ipotesi di una responsabilità penale. Non ho capito quale sia il contesto contesto normativo in cui tale situazione potrebbe verificarsi e cioè: 1) A quali tipologie di credito fiscale si riferisce tale affermazione (ad esempio Superbonus, bonus facciate, altri bonus edilizi)? 2) Cosa si intende per “attualizzazione della cessione” in questo contesto? 3) Perchè tali oneri devono essere sempre pagati e perché l’ omesso pagamento ne potrebbe determinare la qualificazione del credito come “inesistente” e comportare sanzioni tanto gravi 4) Qual è il fondamento normativo di tali sanzioni e in quali circostanze potrebbe configurarsi anche una responsabilità penale 5) Quali accorgimenti deve adottare un contribuente per evitare di incorrere in questi rischi.

G. F. -