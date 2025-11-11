Controlli e liti

Meno liti in Cassazione con indirizzi condivisi

Limiti all’azione del Fisco con orientamenti a favore del contribuente. Allo studio anche come velocizzare la conciliazione nei giudizi di legittimità

di Marco Mobili e Giovanni Parente

Un’azione congiunta per ridurre ulteriormente il contenzioso tributario in Cassazione anche in ottica di garantire gli obiettivi Pnrr di smaltimento dell’arretrato. Consultazione semplificata, accelerazione della conciliazione e un tavolo di confronto sugli orientamenti giurisprudenziali. Sono i tre assi portanti su cui il viceministro dell’Economia Maurizio Leo punta ad avviare e a consolidare un dialogo con i giudici di Cassazione, con attenzione anche agli effetti delle modifiche introdotte con...

Gli ultimi contenuti di Controlli e liti