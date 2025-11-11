Meno liti in Cassazione con indirizzi condivisi
Limiti all’azione del Fisco con orientamenti a favore del contribuente. Allo studio anche come velocizzare la conciliazione nei giudizi di legittimità
Un’azione congiunta per ridurre ulteriormente il contenzioso tributario in Cassazione anche in ottica di garantire gli obiettivi Pnrr di smaltimento dell’arretrato. Consultazione semplificata, accelerazione della conciliazione e un tavolo di confronto sugli orientamenti giurisprudenziali. Sono i tre assi portanti su cui il viceministro dell’Economia Maurizio Leo punta ad avviare e a consolidare un dialogo con i giudici di Cassazione, con attenzione anche agli effetti delle modifiche introdotte con...