Minimum tax, il dichiarante coincide con chi la versa
La dichiarazione consta di una sezione generale più i prospetti della liquidazione
Il decreto del viceministro dell’Economia pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 10 novembre specifica gli obblighi dichiarativi della “dichiarazione fiscale” nazionale in tema di global minimum tax. Il decreto dovrà essere integrato dal modello e dalle relative istruzioni a cura del direttore della agenzia delle Entrate entro 90 giorni.
Con questi ultimi due provvedimenti il nostro legislatore completa il quadro normativo e regolamentare riguardante la compliance in tema di Gmt. Restano...