Onlus, pronti gli elenchi del 5 per mille. Dal 2026 servirà l’iscrizione al Registro unico
Definite le liste di enti compresi ed esclusi dal contributo. Dal 1° gennaio 2026 l’Anagrafe va in soffitta
L’agenzia delle Entrate pubblica gli elenchi delle Onlus ammesse e di quelle escluse dal contributo del 5 per mille per l’anno finanziario 2025. Gli elenchi degli enti ammessi ed esclusi relativi alle altre categorie destinatarie del contributo sono pubblicati sui siti istituzionali delle altre amministrazioni competenti. Dal prossimo 1°gennaio, l’Anagrafe delle Onlus tenuta dall’agenzia delle Entrate è abolita. Gli enti interessati a mantenere il diritto al contributo del 5 per mille dovranno, dunque...