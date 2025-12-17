I temi di NT+Gruppo 24 Ore

Doppio binario tra processo penale e tributario in cerca di punti fermi su assoluzioni e sanzioni

Il nuovo articolo 21-bis del Dlgs 74/2000 lascia diversi dubbi operativi su cui le Sezioni unite per ora non si sono pronunciate in attesa di conoscere l’orientamento della Consulta

di Valter Di Rosa e Ivetta Macellari

Con l’obiettivo principale di avere una maggiore proporzionalità della risposta sanzionatoria - da bilanciare con il principio del ne bis in idem - il nuovo articolo 21-bis, del decreto legislativo 74/2000 ha ridisegnato il “doppio binario” tra processo penale e tributario. Si tratta di un intervento delineato sulla base dei criteri direttivi fissati dalla legge delega 111/2023 la quale, tra i suoi punti cardine, ha rilevato la necessità di una maggiore “integrazione” tra i procedimenti, (cioè quello...

Correlati

Sezioni Unite
I temi di NT+Al via da gennaio 2026 i nuovi Laboratori professionali certificati del Sole 24 Ore Formazione
I temi di NT+Intelligenza artificiale, compliance e due diligence: modelli 231 «evoluti» a supporto della sicurezza aziendale
Restare al comando dell’algoritmo: costi, rischi e doveri dei professionisti nell’era dell’Ai

Gli ultimi contenuti di I temi di NT+