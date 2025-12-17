Doppio binario tra processo penale e tributario in cerca di punti fermi su assoluzioni e sanzioni
Il nuovo articolo 21-bis del Dlgs 74/2000 lascia diversi dubbi operativi su cui le Sezioni unite per ora non si sono pronunciate in attesa di conoscere l’orientamento della Consulta
Con l’obiettivo principale di avere una maggiore proporzionalità della risposta sanzionatoria - da bilanciare con il principio del ne bis in idem - il nuovo articolo 21-bis, del decreto legislativo 74/2000 ha ridisegnato il “doppio binario” tra processo penale e tributario. Si tratta di un intervento delineato sulla base dei criteri direttivi fissati dalla legge delega 111/2023 la quale, tra i suoi punti cardine, ha rilevato la necessità di una maggiore “integrazione” tra i procedimenti, (cioè quello...
Correlati
Sezioni Unite