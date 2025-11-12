Quote di Oicr, rilevanza delle svalutazioni in bilico
Le modifiche nell’articolo 31 del Ddl rischiano di produrre effetti sui soggetti Oic
A rischio la rilevanza fiscale delle svalutazioni di obbligazioni e quote di Oicr non negoziati, detenute da soggetti Oic, per effetto delle modifiche proposte dall’articolo 31 del Ddl di Bilancio 2026.
Attualmente, il trattamento delle svalutazioni di tali titoli – compresi nell’articolo 85, comma 1, lettera e) - è disciplinato negli articoli 94, comma 4 e 101, comma 2, del Tuir per i titoli iscritti, rispettivamente, nell’attivo circolante e nelle immobilizzazioni finanziarie.
In particolare, l’articolo...
Magazzino, come liberare liquidità per una migliore gestione aziendale
di Alessandro Mattavelli