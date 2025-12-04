Standard di sostenibilità, voto contrario dall’Oic

Pronto per la Commissione europea il fascicolo degli standard di sostenibilità semplificati. L’Efrag, il braccio tecnico di Bruxelles, ha approvato gli standard Esrs 1 e 2 con semplificazioni. Tuttavia, il voto ha segnato una spaccatura poiché l’Oic, lo standard setter tedesco, e Business Europe, la confederazione delle associazioni imprenditoriali europee, hanno espresso contrarietà. Lo rende noto proprio l’Organismo italiano di contabilità, che invece ha avanzato solo qualche riserva, ma non contrarietà...

