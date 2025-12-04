Standard di sostenibilità, voto contrario dall’Oic
L’Efrag ha approvato i nuovi Esrs che hanno l’obiettivo di semplificare. Per l’Organismo italiano di contabilità permangono ampie aree di discrezionalità
Pronto per la Commissione europea il fascicolo degli standard di sostenibilità semplificati. L’Efrag, il braccio tecnico di Bruxelles, ha approvato gli standard Esrs 1 e 2 con semplificazioni. Tuttavia, il voto ha segnato una spaccatura poiché l’Oic, lo standard setter tedesco, e Business Europe, la confederazione delle associazioni imprenditoriali europee, hanno espresso contrarietà. Lo rende noto proprio l’Organismo italiano di contabilità, che invece ha avanzato solo qualche riserva, ma non contrarietà...
di Alessandro Mattavelli