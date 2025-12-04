Contabilità

Standard di sostenibilità, voto contrario dall’Oic

L’Efrag ha approvato i nuovi Esrs che hanno l’obiettivo di semplificare. Per l’Organismo italiano di contabilità permangono ampie aree di discrezionalità

di Maria Carla De Cesari

Pronto per la Commissione europea il fascicolo degli standard di sostenibilità semplificati. L’Efrag, il braccio tecnico di Bruxelles, ha approvato gli standard Esrs 1 e 2 con semplificazioni. Tuttavia, il voto ha segnato una spaccatura poiché l’Oic, lo standard setter tedesco, e Business Europe, la confederazione delle associazioni imprenditoriali europee, hanno espresso contrarietà. Lo rende noto proprio l’Organismo italiano di contabilità, che invece ha avanzato solo qualche riserva, ma non contrarietà...

Correlati

La guida “Sostenibilità aziendale” a cura di Alessandra Ponzio e Gianluca Zaniboni, Partner Kpmg in Italia

Gli ultimi contenuti di Contabilità