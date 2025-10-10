Raccolta rifiuti di competenza dell’autorità portuale senza Tari al Comune

Nelle aree in cui è istituita un’Autorità portuale, la gestione della raccolta e del trasporto dei rifiuti rientra nella sfera di competenza di quest’ultima e comporta l’esclusione della privativa comunale Tarsu/Tari e, conseguentemente, il venir meno del potere impositivo del Comune relativamente ai rifiuti prodotti nell’ambito portuale. Questo è il principio reso dalla Corte di giustizia tributaria della Sardegna con sentenza 701/3/2025.

Il caso ha ad oggetto degli avvisi di accertamento Tari notificati...