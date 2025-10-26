Finanza

Riassetti nel quinquennio a rischio decadenza

Serve molta cautela se sono coinvolti soggetti terzi: va mantenuto il controllo

di Beatrice Bertoldi e Primo Ceppellini

In materia di imposte sulle successioni e donazioni, l’esenzione sui trasferimenti a titolo gratuito di quote e aziende è una pietra miliare (articolo 3, comma 4-ter, del Dlgs 346/1990, trasfuso dal 1° gennaio 2026 nell’articolo 89, comma 6, del Dlgs 123/2025). Dal 1° gennaio 2025, il requisito dei cinque anni (holding period) riguarda, per i trasferimenti di partecipazioni in società di capitali, solo il mantenimento del controllo di diritto. Nel caso di trasferimento di aziende (o rami), tale condizione...

