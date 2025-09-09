Sì alla costituzione di due gruppi Iva in Italia

È consentita la costituzione di due distinti gruppi Iva operanti in Italia e riconducibili allo stesso gruppo economico. L’importante chiarimento proviene dalla risposta a interpello 211 del 19 agosto 2025 delle Entrate e torna utile anche in previsione della scadenza delle opzioni per la costituzione e revoca del gruppo Iva (si veda «Il Sole 24 Ore» del 4 settembre 2025). Ma vediamone il tenore.

Un gruppo industriale di caratura internazionale è presente anche in Italia e ha aderito dal 2021 al gruppo...