Terzo settore, in arrivo 44 milioni di fondi: Onlus fra i beneficiari
Misura a sostegno anche dei 44mila enti neoiscritti e di nuove progettualità. Saranno valutate attività sia di interesse nazionale sia a rilevanza solo locale
Per il 2025 anche le Onlus restano tra i beneficiari degli oltre 44 milioni di euro a sostegno delle attività d’interesse generale del Terzo settore. Con decreto 124/2025, registrato alla Corte dei conti il 2 settembre scorso e pubblicato ieri, il Ministero del lavoro individua gli obiettivi generali e le attività finanziabili attraverso il Fondo a sostegno progetti e attività di interesse generale degli enti del Terzo settore (ETS). Un provvedimento che arriva in attuazione di quella norma del Codice...