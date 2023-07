Terzo settore, domande entro il 31 luglio per progetti dedicati ai caregiver di Jessica Pettinacci e Gabriele Sepio

Caregiver, c’è tempo fino al 31 luglio prossimo per l’accesso ai finanziamenti dedicati agli enti del Terzo settore (Ets). Con determina del 30 giugno scorso, è stato approvato l’avviso pubblico per il finanziamento di progetti sociali e sociosanitari degli Ets a sostegno del caregiver familiare. Vale a dire coloro che volontariamente, in modo gratuito e responsabile, si prendono cura nell’ambito del piano assistenziale individualizzato (Pai) di una persona cara consenziente, in condizioni di non...