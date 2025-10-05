Tonnage tax e Registro fino al 2033 (ma slegati)
La conferma Ue non ha portato regole uniformi Ship management escluso
Con la pubblicazione della decisione C(2025) 2666 del 7 maggio 2025, avvenuta lo scorso 13 agosto, si conclude il percorso di validazione comunitaria dei regimi fiscali applicabili al comparto armatoriale italiano. La decisione Ue rinnova l’autorizzazione per il regime del Registro internazionale ex Dl 457/1997 e completa il quadro insieme all’autorizzazione, pubblicata il 9 gennaio, relativa alla tonnage tax. Per entrambi i regimi l’ok della Commissione europea ha validità per il decennio 2024-2033...