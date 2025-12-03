Transizione 5.0, i ritardi dei gestori di rete mettono a rischio la fine lavori
Non basta l’installazione fisica di pannelli e inverter entro il prossimo 31 dicembre. Diventa dirimente la data di invio della comunicazione
Nel caso di progetti che contemplino anche impianti fotovoltaici, agevolabili tramite il credito d’imposta 5.0 quali «investimenti trainati», le imprese, in presenza di lavori ultimati entro il termine del 31 dicembre 2025 come fissato dal legislatore, ma in assenza di un intervento chiarificatore da parte degli enti competenti, rischiano di perdere il beneficio prenotato per cause a loro non imputabili.
La questione nasce da quanto disciplinato dal Dm 24 luglio 2024 che, all’articolo 4, dispone che...
