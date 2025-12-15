Trasporto merci, più ampia la non imponibilità Iva

Non imponibilità Iva dei trasporti internazionali di merci esteso anche nel caso in cui intervengono degli intermediari che operano in nome e per conto dell’esportatore, importatore o titolare del regime di transito. È uno degli importanti principi che sono contenuti nell’articolo 12 del Dlgs 186/2025.

La regola che ha l’obiettivo di armonizzare la...