Trust opachi esteri, la stretta via per evitare il regime dell’imposizione integrale
Penalizzati i redditi attribuiti a residenti nel territorio dello Stato da trust stabiliti in Paesi a fiscalità privilegiata. Va data la possibilità di dimostrare la congruità della tassazione estera
A far data dall’introduzione, con Dl 124/2019, dell’articolo 44, comma 1, lettera g sexies), del Tuir, i redditi attribuiti a beneficiari residenti nel territorio dello Stato da trust opachi esteri, stabiliti in Stati o territori a fiscalità privilegiata ai sensi dell’articolo 47-bis, sono assoggettati ad imposizione integrale quali redditi di capitale. Sono parimenti assoggettate a imposizione integrale, in forza della presunzione relativa di cui all’articolo 45, comma 4-quater, le attribuzioni ...
