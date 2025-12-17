Uncat: rischio allucinazioni Ai negli atti Entrate. L’Agenzia: la segnalazione riguarda un solo caso
Le Entrate: approfondimento su tutte le strutture territoriali per il verificare il rispetto della policy interna, in caso di violazioni sanzioni disciplinari verso i responsabili
Gli avvocati tributaristi di Uncat segnalano rischi di allucinazioni Ai (intelligenza artificiale) negli schemi di atto dell’Agenzia. Ma le Entrate contestualizzano con una nota l’impatto dell’alert: «In base a quanto riferito, si tratterebbe di un unico atto di accertamento. L’associazione, tuttavia, non ha saputo fornire ulteriori elementi che consentissero all’Agenzia un pronto riscontro di quanto segnalato». Ma le Entrate non vogliono restare a guardare e fanno sapere che «l’Agenzia ha in ogni...