Usufrutto e nuda proprietà: tassabile solo la plusvalenza
Non scattano i redditi diversi con la cessione unitaria a due distinti acquirenti. Norma di interpretazione autentica applicabile già dall’anno 2024
La cessione di nuda proprietà e usufrutto a due distinti acquirenti non fa scattare la tassazione dei proventi come redditi diversi per il venditore. Solo se ne ricorrono le condizioni temporali può configurarsi una plusvalenza tassabile. È uno degli effetti della norma d’interpretazione autentica contenuta nell’articolo 1-bis del Dl 84/2025 (decreto fiscale), introdotto in fase di conversione, che si ritiene operi retroattivamente dal periodo d’imposta 2024 (in virtù dell’articolo 1 dello Statuto...