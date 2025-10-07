Bonus casa, sì alla successione dell’erede che non sia proprietario
Il principio di diritto n. 7/2025 consente di chiarire un caso: cosa accade quando la detenzione del bene resta a un soggetto che non erediti anche la proprietà
L’erede, anche se non diviene proprietario del bene ristrutturato, può sempre beneficiare delle rate residue di detrazione non godute sul bonus casa dal de cuius, a patto che mantenga la detenzione materiale e diretta dell’immobile oggetto dei lavori. La pubblicazione del principio di diritto n. 7/2025, sul tema della successione delle detrazioni fiscali per interventi edilizi, fornisce l’occasione per chiarire una delle tante casistiche non espressamente affrontate dall’amministrazione (si vedano...