Finanza

Donazione di quote societarie, esenzione possibile per le holding «senza impresa»

Tra le modifiche del Dlgs 139 l’inclusione delle realtà di Paesi Ue o white list

Primo Ceppellini

Beatrice Bertoldi

Le disposizioni di riferimento in materia di trasferimenti a titolo gratuito di partecipazioni e aziende sono contenute nel Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni (Dlgs 346/1990, cosiddetto Tus).

La disciplina ha conosciuto nel tempo un percorso normativo travagliato: l’imposta è stata...

Correlati

Riassetti nel quinquennio a rischio decadenza - di Beatrice Bertoldi e Primo Ceppellini
La guida “Pianificazione successoria 2025” di Luigi Belluzzo e Angelo Busani

Gli ultimi contenuti di Finanza