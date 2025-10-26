Donazione di quote societarie, esenzione possibile per le holding «senza impresa»
Tra le modifiche del Dlgs 139 l’inclusione delle realtà di Paesi Ue o white list
Beatrice Bertoldi
Le disposizioni di riferimento in materia di trasferimenti a titolo gratuito di partecipazioni e aziende sono contenute nel Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni (Dlgs 346/1990, cosiddetto Tus).
La disciplina ha conosciuto nel tempo un percorso normativo travagliato: l’imposta è stata...