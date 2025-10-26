Donazione di quote societarie, esenzione possibile per le holding «senza impresa»

Beatrice Bertoldi

Le disposizioni di riferimento in materia di trasferimenti a titolo gratuito di partecipazioni e aziende sono contenute nel Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni (Dlgs 346/1990, cosiddetto Tus).

La disciplina ha conosciuto nel tempo un percorso normativo travagliato: l’imposta è stata...