Ecobonus, niente cessione del credito senza acconti entro il 30 marzo 2024

La domanda

Un privato ha presentato un permesso di costruire per una ristrutturazione edilizia nell’anno 2022, ha eseguito i lavori di miglioramento sismico e ha ceduto la relativa detrazione ad un istituto di credito. Nel 2024 sta completando la ristrutturazione con gli interventi di efficientamento energetico (isolamento termico pareti opache, sostituzione impianto termico e sostituzione serramenti) per i quali usufruisce dell'ecobonus ordinario. Per tali interventi non sono ancora stati pagati acconti alla data del 30 marzo 2024. È possibile procedere con la cessione del credito o lo sconto in fattura? La condizione del pagamento dell’acconto prima del 30 marzo 2024 si riferisce al singolo intervento agevolato e pertanto si è esclusi dalla possibilità di cessione o prende a riferimento il titolo edilizio e pertanto avendo già pagato nel 2023 gli interventi di miglioramento sismico si rientra nella possibilità di cedere il credito?

M. D. - Padova