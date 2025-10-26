Marchi, i principi nazionali non sono applicabili se contrastano con norme Ue
La Corte di giustizia si è espressa sui limiti ai ricorsi per contraffazione. Valgono solo le regole molto stringenti stabilite dalla direttiva 2015/2436
Non è possibile applicare principi di diritto basati sulla giurisprudenza nazionale ma non conformi a quanto previsto, in materia di tutela di marchi d’impresa, dalla direttiva 2015/2436 e/o dal regolamento Ue 1001/2017. Lo ha stabilito la Corte di giustizia Ue con la decisione C 452/24 del 1° agosto 2025 che riguardava un principio di diritto finlandese secondo il quale un’azione per contraffazione va proposta entro un termine ragionevole dal momento in cui si è venuti a conoscenza del fatto contestato...