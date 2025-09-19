Transfer pricing, rilevanza Iva con l’aggiustamento legato alle cessioni
L’agenzia delle Entrate chiarisce che le rettifiche derivanti da accordi di prezzi di trasferimento sono imponibili Iva solo se riconducibili alle specifiche cessioni iniziali
Con risposta all’interpello 214 del 19 agosto 2025, l’agenzia delle Entrate tratta nuovamente della rilevanza Iva degli aggiustamenti di prezzo.
Il caso attiene aggiustamenti delle compravendite di beni tra una società italiana e la consociata estera. Tra le società vige un contratto di distribuzione in base al quale i beni sono ceduti ad un prezzo...