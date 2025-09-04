Ammesse le fatturazioni per raggiungere il margine target
La pronuncia legittima la pratica in uso con il ricorso al Tnmm
La sentenza della Corte di giustizia Ue del 4 settembre 2025 nella causa C-726/23 afferma che le fatturazioni della controllante alla controllata in presenza di un margine operativo di quest’ultima superiore al 2,74 per cento costituiscono prestazioni di servizi rilevanti ai fini Iva (si veda l’altro articolo in pagina). Ma indirettamente avalla un comportamento che in tema di prezzi di trasferimento è piuttosto comune a livello di gruppi multinazionali. Vediamo in cosa consiste.
Un gruppo è attivo...
Correlati
Corte di giustizia dell'Unione europea