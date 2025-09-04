L’Ires premiale lascia più tempo per interconnettere i beni 4.0 e 5.0
Piena operatività anche successiva alla data d’acquisto. Necessaria la permanenza per oltre la metà del quinquennio di sorveglianza
Per l’accesso all’Ires premiale, l’interconnessione degli investimenti deve permanere per oltre la metà del quinquennio di sorveglianza, ma può effettuarsi anche successivamente alla data dell’acquisto. Il chiarimento è contenuto nella relazione al Dm dell’8 agosto 2025. Se si tratta di beni con caratteristiche 5.0, oltre alla condizione di interconnessione, occorre una riduzione dei consumi della struttura produttiva o dei singoli processi, rispettivamente del 3 o del 5 per cento.
Investimenti rilevanti
Le società che ...