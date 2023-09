A quota 190mila le candidature per i concorsi delle Entrate









Sfiorano quota 190mila le domande di iscrizione ai due bandi di concorso per funzionari a tempo indeterminato pubblicati dall’agenzia delle Entrate lo scorso 27 luglio. La stessa Agenzia ieri ha resto noto che, allo scadere del termine fissato il 28 agosto, sono arrivate a 129.751 le candidature per l’area delle attività tributarie e a 58.541 per quella dei servizi di pubblicità immobiliare, in totale 188.292 . Con 44.499 candidati che hanno prodotto domanda di partecipazione per tutte e due le procedure...