Dalle novità sul reddito d’impresa all’Iva, dai controlli al concordato preventivo per arrivare alle dichiarazioni e ai bilanci. Questi alcuni dei principali temi del programma di «Speciale Telefisco 2026 - Le novità fiscali per professionisti e imprese», il convegno gratuito in programma giovedì 24 settembre in diretta streaming dalle 9 alle 13.
Un programma che tiene conto dei suggerimenti arrivati dai professionisti e dai contribuenti con il sondaggio effettuato nei giorni scorsi, delle novità delle ultime settimane oltre che degli adempimenti che caratterizzeranno la ripresa dopo la pausa estiva. Questo mentre sono partite le richieste di accreditamento dei crediti formativi per gli Ordini professionali e le principali associazioni di tributaristi. Nel frattempo sono anche partite le iscrizioni all’evento: tutte le info sono disponibili all’indirizzo ilsole24ore.com/telefisco-settembre
I temi
Il convegno prevederà nove relazioni che prenderanno in considerazione le novità e le ultime scelte in materia di concordato preventivo, le ultime novità sull’Iva e sui professionisti, le novità sui controlli e sul Terzo settore per arrivare al reddito d’impresa, alle disposizioni attuative dell’iperammortamento e alla crisi d’impresa. A queste relazioni si aggiungeranno quattro interviste mirate a fare il punto sulla riscossione e la rottamazione, sulle novità per la auto aziendali, sui bonus edilizi e sulle ultime novità in tema di bilanci. Ad accompagnare le relazioni e le risposte ai quesiti ci saranno i commenti a cura di Raffaele Rizzardi.
Le formule
Due le formule per seguire Speciale Telefisco. La formula Speciale Telefisco Base consentirà di accedere gratuitamente alla diretta del 24 settembre e di inviare quesiti al forum dell’Esperto risponde. La formula Speciale Telefisco Advanced, a pagamento, sarà, invece, strettamente legata a Master Telefisco, il percorso formativo in materia tributaria del Sole 24 Ore Formazione. Speciale Telefisco Advanced darà diritto ad assistere alla diretta del 24 settembre (previa registrazione) e a inviare quesiti al forum. Inoltre, si potrà fruire dei lavori di Speciale Telefisco in differita e seguire le 12 sessioni di Master Telefisco degli ultimi tre mesi dell’anno.
Il programma
Le relazioni
Il concordato preventivo biennale: le ultime valutazioni per le scelte – Giorgio Gavelli
Le verifiche sulle dichiarazioni 2026: reddito d’impresa e lavoro autonomo – Alessandra Caputo
Fatture, detrazioni, scontrini: le novità Iva – Benedetto Santacroce
Cartelle, crediti e Ai: le ultime novità per i professionisti – Sergio Pellegrino
Dalla riforma alle indagini: come cambia l’accertamento – Laura Ambrosi
Le ultime novità per il Terzo settore – Gabriele Sepio
Le novità per il reddito d’impresa – Primo Ceppellini
Le disposizioni attuative dell’iperammortamento – Luca Gaiani
Le novità fiscali per le crisi d’impresa – Giulio Andreani
Il punto - le interviste
Le novità su riscossione e definizioni agevolate – Luigi Lovecchio
Come cambia il regime delle auto aziendali – Cristian Valsiglio
Bonus edilizi fra controlli e chiarimenti – Luca De Stefani
Le ultime novità in vista dei bilanci – Barbara Zanardi
Commenti a cura di Raffaele Rizzardi
Per info e iscrizioni: ilsole24ore.com/telefisco-settembre