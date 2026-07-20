Dalle novità sul reddito d’impresa all’Iva, dai controlli al concordato preventivo per arrivare alle dichiarazioni e ai bilanci. Questi alcuni dei principali temi del programma di «Speciale Telefisco 2026 - Le novità fiscali per professionisti e imprese», il convegno gratuito in programma giovedì 24 settembre in diretta streaming dalle 9 alle 13.

Un programma che tiene conto dei suggerimenti arrivati dai professionisti e dai contribuenti con il sondaggio effettuato nei giorni scorsi, delle novità delle ultime settimane oltre che degli adempimenti che caratterizzeranno la ripresa dopo la pausa estiva. Questo mentre sono partite le richieste di accreditamento dei crediti formativi per gli Ordini professionali e le principali associazioni di tributaristi. Nel frattempo sono anche partite le iscrizioni all’evento: tutte le info sono disponibili all’indirizzo ilsole24ore.com/telefisco-settembre

I temi

Il convegno prevederà nove relazioni che prenderanno in considerazione le novità e le ultime scelte in materia di concordato preventivo, le ultime novità sull’Iva e sui professionisti, le novità sui controlli e sul Terzo settore per arrivare al reddito d’impresa, alle disposizioni attuative dell’iperammortamento e alla crisi d’impresa. A queste relazioni si aggiungeranno quattro interviste mirate a fare il punto sulla riscossione e la rottamazione, sulle novità per la auto aziendali, sui bonus edilizi e sulle ultime novità in tema di bilanci. Ad accompagnare le relazioni e le risposte ai quesiti ci saranno i commenti a cura di Raffaele Rizzardi.

Le formule

Due le formule per seguire Speciale Telefisco. La formula Speciale Telefisco Base consentirà di accedere gratuitamente alla diretta del 24 settembre e di inviare quesiti al forum dell’Esperto risponde. La formula Speciale Telefisco Advanced, a pagamento, sarà, invece, strettamente legata a Master Telefisco, il percorso formativo in materia tributaria del Sole 24 Ore Formazione. Speciale Telefisco Advanced darà diritto ad assistere alla diretta del 24 settembre (previa registrazione) e a inviare quesiti al forum. Inoltre, si potrà fruire dei lavori di Speciale Telefisco in differita e seguire le 12 sessioni di Master Telefisco degli ultimi tre mesi dell’anno.

Il programma

Le relazioni

Il concordato preventivo biennale: le ultime valutazioni per le scelte – Giorgio Gavelli

Le verifiche sulle dichiarazioni 2026: reddito d’impresa e lavoro autonomo – Alessandra Caputo

Fatture, detrazioni, scontrini: le novità Iva – Benedetto Santacroce

Cartelle, crediti e Ai: le ultime novità per i professionisti – Sergio Pellegrino

Dalla riforma alle indagini: come cambia l’accertamento – Laura Ambrosi

Le ultime novità per il Terzo settore – Gabriele Sepio

Le novità per il reddito d’impresa – Primo Ceppellini

Le disposizioni attuative dell’iperammortamento – Luca Gaiani

Le novità fiscali per le crisi d’impresa – Giulio Andreani

Il punto - le interviste

Le novità su riscossione e definizioni agevolate – Luigi Lovecchio

Come cambia il regime delle auto aziendali – Cristian Valsiglio

Bonus edilizi fra controlli e chiarimenti – Luca De Stefani

Le ultime novità in vista dei bilanci – Barbara Zanardi

Commenti a cura di Raffaele Rizzardi

Per info e iscrizioni: ilsole24ore.com/telefisco-settembre