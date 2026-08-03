Nel parere della Commissione finanze del Senato sull’Atto del Governo n. 430 recante lo schema di decreto legislativo Omnibus che riceverà il via libera definitivo dal Consiglio dei ministri il 4 agosto 2026, sono fornite tre osservazioni in materia di accertamento che potranno incidere, qualora recepite dal Governo, direttamente sui rapporti tra amministrazione e contribuente. La prima osservazione riguarda la presunzione di distribuzione degli utili nelle società a ristretta base partecipativa; ...
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