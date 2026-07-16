Le violazioni in tema di accessi fiscali e indagini finanziarie evidenziate dalla Cedu possono essere eccepite solo con il ricorso introduttivo.

A precisarlo è la Corte di Cassazione con l’ordinanza 23305/2026 che affronta un delicato profilo relativo al contenzioso tributario successivo alle recenti pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo.

L’ordinanza ricostruisce il rilievo convenzionale sia degli accessi, ispezioni e verifiche, sia delle indagini bancarie. Secondo la Corte, entrambe le...