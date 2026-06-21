Il difensore non deve limitarsi a censurare i vizi formali dell’atto impositivo ma deve criticare direttamente la legittimità della prova acquisita.

In concreto va eccepito che i dati contabili o extracontabili raccolti nel corso dell’accesso sono inutilizzabili poiché acquisiti in violazione del domicilio commerciale (tutelato dall’articolo 8 della Cedu e dall’articolo 14 della Costituzione). La difesa deve argomentare che l’inutilizzabilità è un principio immanente al sistema tributario e costituzionale...