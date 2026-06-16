Le ordinanze della Cassazione 19956 e 19960 del 2026 portano gli accertamenti bancari oltre la tecnica. Il Fisco può accedere ai dati finanziari, ma quel potere deve misurarsi con legalità, proporzionalità e controllo effettivo come indicato dalla Cedu.
Il primo parametro è l’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. La Corte Edu, nel caso Samoylova/Russia, riconduce alla vita privata reddito imponibile, redditi da capitale e patrimonio netto. Nel caso L.B./Ungheria considera dati...