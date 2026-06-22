Nella composizione negoziata, l’imprenditore può essere autorizzato a contrarre finanziamenti prededucibili in base all’articolo 22 del Codice della crisi, purché ne sia verificata la funzionalità rispetto alla prosecuzione dell’attività aziendale e alla miglior soddisfazione dei creditori in rapporto alle soluzioni alternative a supporto della continuità. La funzione della prededuzione, tuttavia, non coincide con quella di garantire una corsia preferenziale di soddisfazione ai fornitori strategici...
Riproduzione riservata Ⓒ