L’esenzione per l’alcol denaturato utilizzato nella fabbricazione di prodotti non destinati al consumo umano non può essere subordinata alla classificazione doganale del prodotto nella nomenclatura combinata. Ciò in quanto l’art. 27, par. 1, lett. b), direttiva n. 92/83/CEE individua due soli presupposti – la denaturazione conforme alle prescrizioni dello Stato membro e l’impiego dell’alcol in prodotti la cui destinazione esclude il consumo umano – e non consente agli Stati membri di introdurre criteri...
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